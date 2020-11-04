《全民造星III》沈瞳伽入唔到圍鬧爆評判

ViuTV節目《全民造星III》現正播映中，眾參賽者陸續出場參與前哨戰，爭奪50個入圍名額，其中一集，以Dancer身份入行的25歲沈瞳伽（Esta）出場表演唱歌，他面試時已被導師彭秀慧狠批，指其衣着品味、髮型、身形等等需要改造，但態度囂張的他，沒有虛心聽教訓，反而諸多辯駁。

Esta表演歌曲後，未能直接入圍，需進入復活區等待後補位置，事後他心有不甘，於台後鬧爆：「究竟呢個比賽，評判評分嘅準則，係咪足夠專業？條界線喺邊度？係咪對每一個人都一視同仁？其實依家我哋唔係玩緊比賽，係畀人玩揀老婆、揀老公。完全睇唔出呢個係一個比賽！」

而另一參賽者海淦清（T.max）反而獲得花姐歡心，她勁讚T.max：「雖然樣子唔靚，身形唔好，但係T.max係一個好有力量嘅人，係Positive嘅力量，就算唔使講嘢，你都有個樣喺度話畀人聽，我喺度，唔使驚。」原來苦練唱歌6年的T.max，曾經是半個邊緣青年，有不堪回首的過去，同屋企人關差，經常不返屋企，是一位社工的長期Case，正是現在的經理人。幸好經理人透過音樂一步一步將他帶回正途，建立正面的價值觀。