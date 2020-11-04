接吻係表示親密嘅一種行為，但點先至吻得浪漫又過癮呢？當中嘅技巧只能自己尋找同嘗試。不過喺成人作品中嘅接吻（Kiss），就簡單易明得多，仲愈吻愈動人，愈睇愈興奮呀！

三角孽戀

咪以為美國四仔都係零劇情，主打純官能刺激嘅作品，其實當中有唔少憑劇情取勝，好似Wicked Pictures喺2013年12月推出嘅《Star Kissed》咁，就以三角慾望關係嘅火辣劇情，喺2015年嘅AVN頒獎禮獲提名「最佳浪漫四仔」。由名導Barrett Blade執導，搵嚟Kiera Winters、Alison Tyler同Kiera Winters等脫星演出，當中以Kiera Winters主演一段最精彩，講佢同丈夫已婚多年，有一日重遇初戀情人，卻發現初戀情人竟然係丈夫兒時嘅好友，令呢段關係變得超複雜！

那些年的美少女

講起同Kiss有關嘅日本AV，不得不提呢套女同神作《惡作劇的女同KISS》，由AV片廠Vivian喺2014年9月推出，搵嚟美少女系女優板野有紀同佐倉繪奈演出，憑青春魅力及誘人床戲，被AV迷視為經典作品。1992年6月14日出生嘅板野有紀，擁有一對迷人C奶，2012年11月出道，以美少女偶像形象登場。1995年2月21日出生嘅佐倉繪奈，同樣有對C奶，2013年11月以Max-A專屬女優身份出道，2014年6月轉為自由身發展，可惜冇耐便淡出AV界，而有紀亦喺2015年宣布引退。