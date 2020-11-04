鷲尾芽衣　神級J奶誘你升溫

相信唔少AV迷都好掛住擁有K Cup爆乳嘅澀谷果步，雖然佢引退之後仍然保持曝光，但係似乎冇意思復出。好彩日本AV界一向都爆乳妹多籮籮，冇咗果步，仲有J奶妹鷲尾芽衣為大家獻技！

親切溫婉

提到近年能夠喺日本AV界叱咤風雲嘅J奶女神，大家應該會想起魅力萬千嘅Julia，同埋前名叫Rion嘅安齋拉拉，佢哋靚女又好波，真係迷死人！不過，拉拉一向都神龍見首不見尾，除咗鮮有出席公開活動，AV作品亦不定期推出，好似近期佢又唔知去咗邊度喇！如果大家想欣賞出色J奶女優嘅話，鷲尾芽衣亦係一位優秀之選。

今年22歲嘅芽衣屬於姊系女優，予人一種親切溫婉嘅感覺，睇落有少少似澀谷果步。身材方面，芽衣同果步及拉拉一樣咁激凸，胸前一對40吋J Cup爆乳軟彈適中，而且夠挺夠飽滿，肌膚更比兩位前輩鮮嫩滑溜，絕對係AV界難得一見嘅神級J奶！

動作斯文

芽衣拍AV之前，曾經被朋友介紹去藝能事務所做模特兒，不過佢對於只係擺定個姿勢畀人影相嘅工作冇興趣，所以最後都冇做。後來，佢被AV事務所睇中，雙方傾好合約之後就下海拍AV，仲表示為咗做好呢份工，喺拍攝第一部AV之前，特登去健身室做運動收身添！2019年4月芽衣以AV大廠S1專屬身份姿態登場，當時藝名叫筧純。點知喺今年第一季突然唔見咗人，過咗兩個月後就改用現有名字推出寫真集，然後8月正式回歸AV界，據聞係因為同事務所有合約問題，所以至會消失一段日子，然後改名復出。

回歸之後，芽衣依然擅長以神級J奶招呼男優，但係風格就改行溫柔姊系路線，演出動作同態度都表現斯文，但係就會暗地裏向男優施以挑逗，慢慢細心咁征服對手，動作唔會過激，成功令觀眾慢慢升溫。

Profile

年齡：22歲

身高：5呎5吋

三圍：40J-24-35