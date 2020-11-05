吉時：上午5時至7時、下午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時

宜：開業、裁衣、出行

忌：出財、開渠、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、2、5、6

幸運顏色：黑

生肖指數 是日吉星：牛

鼠：→ 近來忽略了家庭生活，家人已有怨言，宜安排一些合家歡節目吧。

牛：★ 今天休閒運顯得特別好，和活潑好動的朋友在一起，會帶來不錯的好運。

虎：→ 自己心情不好也不要遷怒於其他人，這只會惹來閒話及反感呢。

兔：→ 你應該對周圍的人多付出些關懷，這就能提升個人運氣。白水晶可增運。

龍：↑ 可能遇見花車隊伍，今天特別有人緣，不少人主動找你，宜群體活動。

蛇：→ 不要這麼容易就相信別人的說話，這個世界壞人多的是呢，小心為上。

馬：↓ 是日沖煞，今天宜特別慎言，一不小心，可能會惹別人生氣，禍從口出。

羊：↓ 心情波動反應激烈，時喜時悲。勿因情緒破壞關係，好壞全在一念間。

猴：↑ 人際關係今天頗能維持和諧，多參加社團的娛樂活動企劃，有助發展。

雞：→ 投資運上升，適宜作長線的投資買賣日，不過短線的投資今天則不適宜。

狗：→ 外在環境變動大，你的憂慮特多，建議讓大腦放假一天，運動有益身心。

豬：↓ 要多注意皮膚的保養，尤其是內分泌方面的隱藏問題，最好能作個檢查。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：事業子正財運持續較佳，人緣運略為回升，有利招引賺錢及工作良機，宜多曝光。

金牛：人氣及情緒較佳，出勤、公幹及海外項目等雖或偶有阻力，但鬥志甚佳有助應付。

雙子：精神、辭令及思考力回穩不少，不論在職或在學，有利檢討及重整，以提升表現。

巨蟹：社交、戀愛及財運較佳，伴侶和朋友為貴人，保持聯繫，助招引賺錢及工作良機。

獅子：人氣、事業及工作運回升，但仍需注意合作及人際關係，進度和表現將更理想。

處女：精神狀態轉佳，人緣及桃花運回升，出勤、公幹及海外項目等，進展將較理想。

天秤：情緒及家庭運回穩，社交運較佳，攜眷會友或參與家庭聚會，利增進情誼與默契。

天蠍：事業及戀愛運較佳，宜妥善安排時間，以免顧此失彼。但財運一般，宜小心理財。

人馬：體能稍為回穩，工作運回穩。出勤、公幹及海外項目等，進展較佳，宜積極行事。

山羊：人氣、人緣及桃花運轉佳，單身朋友多曝光，將有助招引戀愛良機，宜善用公餘。

水瓶：精神狀態及情緒回穩不少，戀愛及家庭運較佳，宜善公餘，與家人、伴侶多會面。

雙魚：體能略為回穩，辭令及思考力較佳，工作進度穩定，宜積極爭取更佳業積和表現。

預測：國際政治問題將會較頻，月中前地區性衝突等事故或會較頻。