嘆囡囡分享政見被欺凌　葉玉卿盡公民責任投票選美國總統

美國總統大選成為共和黨總統特朗普力爭連任的戰場，與民主黨總統候選人拜登正面交鋒。移居美國紐約多年的性感女神葉玉卿履行公民責任，和成年後首次投票的長女胡芷欣齊齊投票給特朗普，她指女兒因分享政見而飽受網絡欺凌！

葉玉卿和女兒胡芷欣到寓所附近的票站進行投票，揚言全家均會投票給特朗普的卿卿，帶備了支持特朗普的海報，只在家門前及車中拍照留念。她接受東網獨家訪問表示，長女胡芷欣及次子胡可聰首次參加投票，對於投給特朗普，她稱只為選擇一個實幹的代表：「大家要冷靜同中肯去睇，特朗普係生意人，講嘢雖然好囂張，你可以唔喜歡佢嘅認叻作風，但佢真係講得出做得到，例如之前佢拉低咗國債、改善經濟。」

卿卿續說看到有很多大選報道偏頗，又指首次投票的女兒因分享政見而被網民攻擊。原來胡芷欣在網上轉發主題為投票給特朗普的文章，強調大家應包容不同聲音，但其社交網卻被攻擊，更有網民以粗口侮辱！卿卿說：「囡囡本身都怕話畀人知投共和黨，但佢最後講咗出嚟，係想理性分析，仲話就算投邊個都好，都要尊重言論自由，唔可以因為唔投我嗰個，就係種族歧視。雖然講出嚟有支持有反對，但佢覺得好輕鬆。」

至於現居美國德州的1993年港姐季軍余少寶，受訪時表示會投票給共和黨：「我投票係選黨，唔係選人。覺得共和黨對經濟好，雖然特朗普有時唔太禮貌，但佢為美國做咗好多嘢，呢4年經濟好咗好多，人人有工開。如果民主黨贏，會愈來愈多人失業同埋攞綜援。」

至於同樣有投票權的藝人劉晨芝，表示已完成海外投票：「我投咗拜登，因為特朗普日日都講中國病毒（Chinese Virus），搞到住喺美國嘅華人受歧視，人身安全有危險。」

而在美國居住但非公民的女星譚筠怡，支持大家去投票：「雖然我未入籍，未有資格投，但希望當選者可以搞好疫情同醫療。」