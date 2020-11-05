東方日報C2：梁靜茹撻着有米總裁海邊激吻

馬來西亞「情歌天后」梁靜茹早前6度角逐「金曲歌后」失利，幸好有新戀情滋潤，失婚1年後，她最近被發現撻着年長14歲的國際企業公司總裁林達光。2人被拍得在台灣基隆約會兼度春宵，更在海邊擁抱激吻，上演火辣真人騷！

42歲馬來西亞歌手梁靜茹與商人趙元同於2010年結婚，婚後誕下1子，惟去年9月宣布離婚，結束9年婚姻，2人共同撫養兒子。有傳離婚導火線是男方偷食前員工，又與新歡同遊，但男方否認，同時有指他捲入錢債問題，梁靜茹曾將名下物業作抵押，借錢給男方開餐廳圖挽感情，可惜生意不景，最終結業收場。

撐枱腳兼過埋夜

失婚的梁靜茹大受打擊，更患上焦慮症，終日以淚洗面，需接受心理醫生輔導。事隔1年，她終於走出離婚陰霾，表示仍然相信愛情，並已做好準備重新出發，迎接新戀情。言猶在耳，日前她就在台灣被拍到當街激吻56歲的國際知名藝術品牌總裁林達光！

當日他們在基隆拍拖，男友駕名車率先抵達餐廳耐心等候，梁靜茹完成工作後匆匆趕往會合。林達光拿出自備的白酒培養氣氛，2人邊食邊傾，女方更不避嫌在大庭廣眾下餵男友。醫飽肚後，梁靜茹獨自前往購物中心，為共度春宵而買新衫，之後再偕男友去他經營的餐廳，抵埗後火速落閘！據了解，餐廳的4、5樓是私人招待場所，2人逗留至翌日早上8點才起程返台北。已更換新衣的梁靜茹坐男友的座駕沿海邊兜風，途中數度停低及落車欣賞美景。期間男方從後擁抱梁靜茹，情到濃時更激吻起來，畫面相當火辣！

對於新戀情曝光，梁靜茹經理人回應指一直鼓勵她繼續相信愛情，以及多結交朋友：「公司替她開心，相信她現在的狀態更懂得重新整理人生，會珍惜每個生命中的相遇。謝謝大家對她的關心，感謝。」

帶男友融入朋友圈

據知他們相戀已一段時間，梁靜茹曾帶男友給朋友過目。有指過往單身的林達光經常要到上海工作，惟今年因疫情關係長時間留在台灣，梁靜茹在其餐廳用餐時相識及發展，促成這段戀情，並曾向身邊好友透露彼此有「微妙的火花」。據知男方雖有名氣和財力，但作風相當低調，梁靜茹被他隨心及自然不做作的作風打動芳心。

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