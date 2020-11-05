等足2年終開騷！Nowhere Boys嫌一場唔夠喉

寰亞樂隊Nowhere Boys在灣仔修頓場館舉行演唱會，在禁聚令下，場內4人一組隔開坐，而企位方面，亦是4人一組疏落企開。5子甫出場全場即尖叫，多才多藝的他們演繹不同樂器，期間又唱出與鄭伊健合唱的《時光歲月》。之後他們落台，走入觀眾席中獻唱，全場即歡呼尖叫，主音Van笑言：「雖然亢奮，但你哋要保持社交距離。」尾聲他們唱出《最後的搖滾》及《我們的航海時代》，又謂會拍下現場片段，收錄在《最後的搖滾》MV內。

騷後他們在台前開香檳慶祝，提到因去年社會運動及今年疫情，令演唱會一延再延，Van表示：「本身係年半至兩年前開騷，所以我哋依家連騷名都改埋，本身係配合當時新碟名，依家就改為最新歌名。」他們又謂終於開到騷很開心：「等咗好耐，差唔多成年冇唱過live，依家好滿足。」

講到企位門票開售3分鐘即售罄，Van笑言：「我都有幫朋友搶，搶咗4張，開頭都唔知疫情有冇人敢出嚟睇騷，但場館分隔得好好，大家又好遵守規矩冇湧出嚟。」問到今次只開一場可會不夠喉？他笑言：「唔夠，本身以為自己冇力，點知去完廁所就開多場都得，可能因為都谷咗好耐，哈哈，其實個energy大家谷咗成年咁耐，疫情下我哋都做咗好多網上直播，但同現場真係差太遠，所以我哋儲咗道氣，今日一次過爆晒出嚟！」