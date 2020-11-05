毛孩的XL膠鞋 瞓得又耐咬
2020年11月05日 10:00
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韓國Gmarket推出的新品中有一款「巨型膠鞋床」，可以作為寵物們的小窩，腦洞十足。（互聯網）
寵物的小窩可以說創意連連，除了一些經典款式之外，近年似乎更偏好於食物的造型，香蕉、杯麵、銅鑼燒等等，就好像把可愛的牠們變成了「食物」似的，非常搞笑。如果你不是為食一族，但又想為毛孩找一些造型新奇的小窩的話，不如考慮一下這款吧！
這次設計的靈感取自日用品，而且還是流行多年都仍然受歡迎的膠鞋，一隻隻膠鞋放大了好幾倍，讓毛孩們窩在裏面，畫面既爆笑又非常對狗家長和貓奴的口味，因為有養開寵物的人就會知道，大部分毛孩都有「玩鞋」的癖好，因為鞋子是具有最濃烈體味的物品。
此外，也有別好生面的家長將巨型膠鞋當作是嬰兒的小床，畫面非常搞笑。
要讓毛孩使用，品質都相當講究，巨型膠鞋以純EVA材質製成，質地柔軟，而這種材質的特性更是十分耐磨，有效抗撕咬，相信頂得住毛孩的「殘害」。巨型膠鞋的價格是218,000韓圜（約HK$1,496），現於韓國Gmarket有售，大家不妨到網站 https://bit.ly/3ebWRJm 了解一下。