毛孩的XL膠鞋　瞓得又耐咬

寵物的小窩可以說創意連連，除了一些經典款式之外，近年似乎更偏好於食物的造型，香蕉、杯麵、銅鑼燒等等，就好像把可愛的牠們變成了「食物」似的，非常搞笑。如果你不是為食一族，但又想為毛孩找一些造型新奇的小窩的話，不如考慮一下這款吧！

這次設計的靈感取自日用品，而且還是流行多年都仍然受歡迎的膠鞋，一隻隻膠鞋放大了好幾倍，讓毛孩們窩在裏面，畫面既爆笑又非常對狗家長和貓奴的口味，因為有養開寵物的人就會知道，大部分毛孩都有「玩鞋」的癖好，因為鞋子是具有最濃烈體味的物品。

此外，也有別好生面的家長將巨型膠鞋當作是嬰兒的小床，畫面非常搞笑。