寵物也能追求健康飲食

【特約報道】香港愛心處處，光是飼養貓狗的住戶就佔約10%，寵物貓狗的數量亦超過30萬隻。在香港這個彈丸之地、人口密度極高的地方，卻仍有這麼多人願意與寵物分享生活，可見香港人的確愛心滿溢。寵物就像家人一樣，一生陪伴主人的成長。正因如此，主人更應好好寵愛牠們，給牠們最好的生活。要維持優質的竉物生活，健康且營養豐富的食物當然必不可少。為了給予寵物最優質的營養，美國中西部盛產了許多美味又健康的寵物食品，讓香港的主人都能為寵物帶來最好的生活。

美國食品重蛋白質

美國的中西部州份例如伊利諾伊州、密芝根州、印第安納州等等都是優質寵物食品的盛產之地。美國寵物食品生產商都極為細心，大部分的寵物食品都獲有機驗證，有些甚至關注到寵物其他的身體需要，因此推出不少針對肥胖、腸胃、老年問題等的寵物食品。除此之外，大部分美國寵物食品都非常着重多元化的蛋白質來源，因此除了一般常見的雞肉、魚肉外，有些生產商亦會在較罕見的兔肉及魷魚中提取蛋白質。

無麩質低脂狗糧

這款來自印第安納州的狗乾糧可為成年狗提供無穀物和無麩質營養食譜，提供狗隻所愛的味道以及為身體健康所需的營養。這種獨特的低脂、低熱量配方含有氨基葡萄糖和硫酸軟骨素，幫助狗狗保持健康及補充營養。雖然配方含較低脂肪和卡路里，但卻維持豐富的健康所需營養，當中包括蔬菜和水果的混合物，如豌豆、蘋果、藍莓、胡蘿蔔和菠菜，可幫助你的狗狗感到飽腹和滿足，同時減少熱量攝入。當中亦不含人造色素、味道或防腐劑。

天然冷凍脫水生肉狗糧

另一款來自威斯康辛州的冷凍脫水生肉狗糧和貓糧，於美國自家廠房製造，嚴格挑選用最好的食材，生肉糧以90-95%肉、內臟和骨骼製成，而且所選用的動物蛋白質絕無添加激素或抗生素，亦不含穀物、麵筋、人工防腐劑或色素，為狗狗提供完整和營養均衡的膳食。當中含有機生果及有機蔬菜，採用天然維他命及礦物質，亦含有益生菌及抗氧化功效。

兼備鸚鵡零食

除了貓糧和狗糧外，美國中西部的寵物食品生產商亦有顧及到其他小寵物的需要，例如鸚鵡。這款來自賓夕凡尼亞州的鸚鵡果乾零食由多款美味水果乾及果仁製作而成，當中包括菠蘿乾、香蕉乾、番薯乾、花生、杏仁等等。多種果乾及果仁加起上來能為鸚鵡提供一個口感更豐富的零食選擇。這款零食亦可以加入到鸚鵡的日常飲食中，為小動物提供一個更全面的營養餐單。

狗狗保健食品

在急促的生活節奏下，香港人食用補健食品也是習以為常的事。補健食品除了能預防疾病外，亦能為身體補充額外的營養。其實寵物同樣也需要這些產品，寵物患有肥胖症、糖尿病、便秘等問題並不是新鮮事，因此，美國中西部的竉物食品生產商亦有推出各種不同的寵物保健食品來解決和紓緩竉物的各種身體問題。

全面營養粉

有許多的寵物食品都不能為狗隻帶來全面的營養，而這款來自新罕布什爾州的營養粉就能為狗隻一次過帶來多種營養，當中包括維他命、礦物質、酶、脂肪酸等等。而且營養粉的成分亦相當天然，例如有有機的海帶目、亞麻等等。而當中的蛋白成分是從魚類所攝取出來，能更容易混入到不同的食物及水中。只需要一樽的營養粉就能隨時隨地為狗隻補充營養，十分之方便。

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