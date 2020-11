細仔出世100日！陳凱琳晒餅印BB冧爆

前港姐陳凱琳(Grace)今年8月為老公鄭嘉穎誕下細仔Yannick,佢自己都極速收身,上月就已經復出大晒谷奶事業線,又話唔敢講會封肚,睇嚟呢位媽咪真係夠晒偉大。唔覺唔覺,原來已經到咗Yannick出世嘅100日,Grace就晒出一家四口家中合照,百日宴都安守家中細搞,佢仲宣布細仔Yannick中文名叫「鄭承亮」添!

合照中,見Grace一手抱住Yannick,而鄭嘉穎亦一臉慈父樣抱實大仔,呢張全家福真係又溫馨又Sweet!陳凱琳又表示原來Yannick個名係代表「親切的上帝」,而「鄭承亮」就代表光亮,希望阿仔會健康成長及充滿愛。Grace寫道:「Dear Yannick, Daddy and Mommy chose this name for you because it means “God is gracious”.Not only has He given us your older brother, Rafael, but he has blessed us with you, our sweet baby boy and little brother.

You are precious and we love you so much.鄭承亮 就代表光亮 願你的生命充滿愛和亮光❤️Happy 100 Days to you. May you continue to be healthy, loved and blessed forevermore! 🦁」

另外都有份出席嘅龔嘉欣,都晒出同Grace及BB嘅合照,又話佢哋上咗對方屋企簡簡單單食餐飯,更笑言想第時第1胎想生女先,唔知係咪想同Grace兩個囝囝「對親家」呢?