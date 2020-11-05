香奈兒BE@RBRICK 　再破拍賣成交紀錄

以往擺得上拍賣會供競投的大多以動輒過千萬的珠寶鑽飾或古董珍品為主，但近年拍賣會就變得愈來愈多元化兼年輕化，一些潮流玩意甚至人氣波鞋一樣照拍可也，同時亦間接帶動這些物品的升值潛力。好似近日一場名為「潮玩及尚品手袋專場」拍賣會上，一款由法國時裝品牌CHANEL於2006年時邀請日本玩具品牌MEDICOM TOY聯手打造的1000% BE@RBRICK就以52.9萬人民幣成交，創下相信是至今以來這款1000% BE@RBRICK最高的成交價。

這款CHANEL x MEDICOM TOY 1000% BE@RBRICK於2006年推出之時並非作販售用途，主要是用來布置CHANEL於全球各地的專門店櫥窗，其後品牌將這些非賣品送贈予世界各地的CHANEL VIP，原則上是有錢都買唔到，但經過十多年後，這隻設計集合CHANEL經典元素（包括：呢絨外套、珍珠頸鏈、山茶花及孖G標誌）而且背面印有限量編號的超罕款式1000% BE@RBRICK就經常現身於不同拍賣會，成交價亦不斷屢創新高，由去年尾以約HK$23.8萬（限量編號No.615）成交，到今年9月升至約HK$30.2萬 （限量編號No.1106），是次更以令人咋舌的52.9萬人民幣（限量編號No.123）成交，由此可見香奈兒嘅Fans財力相當豐厚，即使一隻推出超過10年的玩具熊，亦願意用超過50萬人民幣將其擁有，難怪CHANEL手袋可以照樣「疫市」加價。