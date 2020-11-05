自稱港版特朗普！林作豪言拜登贏廣東道裸跑　賴皮講咗唔算數

現投身保險行業的麥明詩舊愛林作最鍾意製造話題，又喜歡引人注意兼宣傳自己，美國正值總統大選，特朗普與拜登尚未知誰入主白宮，但林作於（3日）出post話打賭話特朗普一定得，仲豪言如果拜登贏出，佢喺廣東道裸跑一段：「早在2015年，我就話，特朗普，一定得。5年過去，作為香港特朗普，我再次斷言：特朗普今次，都一定得。因為同香港一樣，美國政治需要有能力的明星。比起希拉里，拜登弱10皮。民調？我呸。如果拜登贏出，我夜晚12點放工廣東道裸跑一段為佢贈興又點話？咁夠薑？係啊，因為根本唔會發生。歷史，只是不斷地被重複。」

就這事東網記者搵到林作，問他如果拜登勝出會否兌現承諾？他說：「首先我都唔認為特朗普會輸，第2將場遊戲變成法庭嘅時候，覺得個結果嘅變數係好大嘅，第3呢個選舉最後被揭係不公義地令到特朗普輸呢，我係冇數可以找嘅，反而我會調番轉頭，可能再次出嚟強調番特朗普係應該勝出呢個結果，因為我好唔信美國主流媒體報道。」

再問到唔認數驚唔驚比網友鬧無賴？他說：「公平公正地特朗普係輸咗呢場選舉，咁我咪裸跑囉！（預咗網民又鬧你）來吧！」