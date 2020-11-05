靈敢侶情：事實是否如此？

讀社交網的留言，總會想起十多歲的自己：不知天高地厚，將批評視為敢言，卻不知自己才疏學淺。

網絡上較常見的批評，莫過於恥笑女明星長胖，網民們總以自身想法，例如「吃多才會胖」，去思考女明星然後作出批評，但事實是否如此？

女人長胖，可以很多原因，就好似經期。女人在排卵日的一天、預備排卵的三至七天、經期的三至七天、經前的七天，合共14至22天，都有機會水腫，水腫是源於兩種賀爾蒙︰雌激素和黃體酮改變，而這種改變是必須的，並不代表體質弱。

除此之外，女人長胖亦有機會跟雌激素和睪酮有關。睪酮有助增肌肉，從而取代雌激素儲下的脂肪，但一般女人的雌激素都較男人多，一般男人的睪酮都比女人多，相信聰明的你都推測到當中的邏輯。當然你可以爭拗：運動可增加睪酮！這是對的，但你亦不可以忽略人稱「壓力賀爾蒙」的皮質醇。

當皮質醇飆升，特別是腹和臀便會堆積脂肪，而這個情況，並不一定靠運動便可以改善。因為，運動有機會令身體的肌肉受壓，換言之，就是愈運動愈大壓力，結果反而難以瘦下來。那麼，女明星們可以怎樣？就是放鬆、吃足夠的蛋白質和做適量運動，讓身體用時間將蛋白質轉為肌肉取代脂肪、不再有太大壓力，從而慢慢回復原本體形。但到底，觀眾是否願意給時間讓她調理身體？就只能看各位對長胖、和相關職業壓力的認識有多深。

另一種常見的批評，在於煮食。一句「都唔識煮嘢」，多數是因為節目主持用的方法，跟自己或自己常看的煮食頻道不一樣，但事實人家是否真的錯？未必。就以煮意粉為例，香港有不少人都會將油倒到滾水才放意粉，煮好後，又會將意粉過冷河，但這種做法有沒有必要？

意粉的含水量和含油量均低，於是不太儲熱，而過冷河是想令食物降溫、阻止當中儲下的熱力（即餘溫）在上碟後繼續煮，結果影響食物質地。既然意粉不太儲熱，又何來過冷河的必要？加上，意粉的澱粉能令醬汁變濃，同時黏在意粉表面，令你吃時感到更有味，若過冷河洗走了澱粉，便會令意粉失色。所以，下次見人煮意粉時不落油又不過冷河，記緊不要笑人「都唔識煮嘢」了。

另外，見過有人批評一些商店所賣的焗盤價格很搶錢︰「賺死你啦！」相信，批評是源於他們以為所有焗盤都一樣，或者根本沒有意識到焗盤會有不同。其實只要焗盤的物料改變，便足夠令你將蛋糕表面焗焦。不锈鋼較易潔的儲熱、薄的物料會比厚的更快傳熱，試想想，若你用焗盤，以薄的不锈鋼製造（這種盤的價格都是較相宜的），即是說傳熱快又儲熱，但你又沒有在溫度或時間作出調節的話，蛋糕貼着焗盤的地方便會很快熟，以致內部還未焗好，表面已經焦。

除了長胖和煮食，生活上也有很多迷思，例如我們常稱呼長出香蕉的植物為「香蕉樹」，事實香蕉樹並非一棵樹，而是叫做「多年草」。下次見到香蕉「樹」，不妨細看莖的部分，你不會找到木的。還有，「金魚只有三秒記憶」，實情是長達三個月！最後，鬥牛是部分色盲的動物，根本看不到紅色，所以牠進行攻擊，並非源於鬥牛士拿着的紅布，而是牠感到被挑釁，於是向前衝。

萬聖節過後，英美等地將以十億磅計、可食用的南瓜丟棄或拿去堆肥，英國環保公益組織Hubbub便做了一個調查，發現每七個會慶祝萬聖節的人之中，便有一個人不認為南瓜是食物。這令我想到，無知未必是福氣，特別還要拿無知去批評的人。

世界很大，即使你肯定自己沒有錯，也難保明天會否有新的科學研究出現，然後完全推翻過去的真相。下次當你想批評人，不妨先求證自己的講法是否最新最真，如此一來，你既可增值自己，又不會對人釋出負面情緒，能夠令別人不難過，其實對你都有好處，試問誰不想活在開開心心的世界？更何況，天外有天，做人無必要像我十多歲時出醜於人前，大人大姐，面子是人給的，真的無必要體諒和包容你。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰echow03