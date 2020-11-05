與黃智雯咀戲被刪　苗僑偉本身諗住夾硬啜對方

無錢台慶劇《使徒行者3》在將軍澳電視城宣傳，出席演員包括苗僑偉（三哥）、黃智雯、袁偉豪等。主角「爆seed」林峯最近做爸爸，身在內地的他接受電話訪問，三哥笑說：「你就好啦，開緊工定換緊尿片？」林峯笑說：「開緊工呀。」主持又問到林峯做爸爸生活開心嗎？他笑說：「唔係問劇情㗎咩？開心，要更加努力工作，賺奶粉、尿片錢。」三哥指劇中最Chok的是林峯，林峯則笑說：「最Chok一定係三哥，冇人有型得過三哥，佢一瞓醒就chok緊。」

苗僑偉與黃智雯一齊受訪，他指林峯正在深圳拍劇，故未能回港宣傳，問到他可有看過林峯的囡囡的照片？苗僑偉說：「睇過，有啲似阿峯。（分享湊女經？）等佢返嚟先啦，佢應該要拍到過年，都預咗佢返唔到嚟宣傳㗎啦，一定要屈佢請食飯。」

講到林峯提起女兒似乎相當避忌談，苗僑偉表示：「偶像係咁，可能對呢啲有啲避忌，不過都係開心嘢，又唔係未公開，可能未習慣啫。」

苗僑偉與黃智雯在劇中唯一的1場咀嘴戲在內地版被删去，網民大感失望。黃智雯表示：「唔知香港有冇剪，如果剪咗希望可以當『彩蛋』咁出啦。」苗僑偉則指為求真實感拍攝咀戲前原本想「突襲」她，他笑說：「最後都係同佢講聲，驚佢揼我，佢喺劇入面係武林高手。」