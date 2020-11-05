IB攻略：4個成功IB學生的習慣

在IB考試大成功的學生，不約而同都是專注及努力，而且是非一般的努力，自然能成功。（設計圖片）。（設計圖片）

IB課程艱辛，除了學生有額外補習之外，作息和習慣都是IB致勝關鍵。筆者教育中心發現有4個IB學生成功的共同習慣，希望和各位讀者分享。

1.從不拖延

如果你是經常拖延的學生，明明說了今天溫習，但是不斷找藉口：可能是天氣不好，或者晚上活動太多，又或是Netflix有新的劇集不得不追，那麼你IB成績注定會受影響。成功的學生，決定的事情就會做，從不拖延是他們的Number 1習慣。

2.做事專注

IBDP有6個科目，人文科學語文眾多科目，頂尖學生懂得溫習的時候要專心一致，不會讓自己分心。例如學生可以將1小時分作2個30分鐘，每個30分鐘只做一件事情，例如溫習一個小章節或者做3-5條題目。不要嘗試同一時間做不同的任務，研究證明一個人的效率可以提高至少50%，前提是我們要專注做好一件事情。

3.追求卓越

IB 40分或以上的學生，不會 Settle for less。他們追求進步，追求卓越，不會因為自己考了某科IB 6分（滿分7分）而沾沾自喜，而是想辦法如何提升成績去到7分。如果是普通學生，考了6分可能已經很滿足，頂尖學生會想辦法做得更好！

4.懂得休息

過度拉扯的橡皮筋會斷，有些學生不懂得為自己安排休息時間，只是不斷捱夜溫習，其實影響睡眠，只會令學生臨場表現更差。通常表現好的學生會在晚上10至11點睡覺，保持至少7至8小時的睡眠。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣