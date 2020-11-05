禰豆子含竹筒夠索　衛詩雅一人硬撼I Cup巨胸日本妹

日本大熱動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》依家真係Hit爆亞洲，人氣推到頂峰，當中最多人Like嘅當然就係男主角「炭治郎」同女主角「彌豆子」啦，仲要依家人人爭住Cosplay佢哋，間接引發「世界大戰」！當中「禰豆子」就威威喇，港日女星都想同佢「睇齊」，除咗香港代表衛詩雅有靚樣搭救外，日本多位女神都一樣發功，真係燕瘦環肥，任君選擇。

先講大家最熟嘅衛詩雅先，佢本身個靚樣已經似到足「禰豆子」，又Cute又無辜，加上佢一頭長黑髮都真係幾似，而佢就跟足漫畫入面咁Cos，眼大大咬住竹筒，還原度都幾高！

跟住就要介紹宅男們嘅「人生導師」、日本AV小天后三上悠亞，佢無論服裝、眼神都極之神似，有網民更眼利發現佢疑似走光露出白色底底，真係蠱惑暗藏性感，更被網友大讚佢係神還原禰豆子。

日本代表邊止咁少，擁有I Cup巨胸的日本女星天木純，佢連女歌手LiSA唱嘅主題曲《紅蓮華》都抽水唱埋一份。不過最特別嘅，係佢扮演上圍超級發育嘅禰豆子，一雙巨乳迫爆和服，雖然同原著一啲都唔似，但就非常吸睛，真係想引死人咩！