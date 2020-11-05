本日日本：東京晴空塔城　聖誕燈飾大包圍

東京的聖誕燈飾開始接二連三亮起來了，作為當地地標之一的東京晴空塔（Tokyo Skytree）當然也不例外！於11月6日至12月25日期間，東京晴空塔城（Tokyo Skytree Town）將會舉行名為「Tokyo Skytree Town Dream Christmas 2020」的活動，屆時該綜合設施會有40萬顆燈飾點綴，而場內更特設可以晴空塔為背景的打卡位，為大家炮製難忘聖誕回憶。與此同時，晴空塔亦會化身成「世界上最高的聖誕樹」，塔身分別會有以香檳及蠟燭為概念的特別色彩亮燈，更添節日氣氛。

另外你可在晴空塔350樓天望甲板的SKYTREE ROUND THEATER，透過寬110米、高2米的屏幕欣賞聖誕特備節目，搭配壯觀的夜景，令人目不暇給。而東京晴空塔城今年亦繼續跟東京電視台合作舉辦「溫暖的公園2020」活動，其中的「溫暖的美食廣場」可以一嘗Meat矢澤和Joel Robuchon等名店的美食，讓大家於聖誕大飽口福。

Tokyo Skytree Town Dream Christmas 2020

日期：11月6日至12月25日（ 溫暖的公園2020由11月27日至12月25日）

地址：東京都墨田區押上1-1-2 東京晴空塔城