民族色彩羽絨　保暖時尚又環保　

近日天氣逐漸轉涼，各大服飾品牌都開始推出保暖度高的羽絨服飾應市，雖然近年不少品牌都標榜使用「人道羽絨」，保證所使用的羽絨以符合人道精神的方法取得，但畢竟鵝（或鴨）毛出自鵝身上，傷害都絕對無可避免。2011年由Nicolas Bargi所創立的意大利戶外服裝品牌Save The Duck，只要聽到其名字大概都可以估到設計主張環保理念，品牌絕不使用任何羽毛、皮革或任何來自於動物的材質，開拓出拒絕對動物及環境造成傷害的商品模式。

今季Save The Duck繼續奉行可持續發展及不傷害動物的品牌理念，服飾設計靈感源自生活於客什米爾的「Brokpa」民族，將他們喜愛佩戴花冠的傳統習慣演變成色彩設計。當中Eco Fur系列就使用可循環再造的回收物料製作，造出比動物皮毛更柔軟的質感，引證即使不使用含動物材質的外套亦可以於保暖及時尚之間取得平衡。

此外，今季Save The Duck更與日本機能品牌F/CE設計師山根敏史（Satoshi Yamane）聯名合作，以高山及木材為主題打造Skyscraper Capsule Collection。設計以利落剪裁勾勒簡潔輪廓線條，並用上Recycled Gore-Tex物料製作，防水、防風、透氣同時符合品牌環保概念，設計針對追求簡約及高性能服裝的山系愛好者。