鄧月平收起事業線　對戰丁可欣蜜桃臀慘敗

藝人鄧月平（Larine）及「火雞姐」丁可欣（Yanki）出席慈善相集活動，相集中Yanki身穿內衣微露事業線，更大膽穿上T-back大騷「蜜桃臀」，她表示：「想表達曲線美，女仔都可以好有力量，所以啲衫都性感。（操咗pat pat幾耐？）其實好難，都train咗2年，亞洲女仔都比較保守，所以我想打破呢樣嘢，女仔可以表達自信出嚟，不過影嗰陣都好尷尬，着住T-back，大家都望住你個pat pat。」問到可是跟男友分手後，可以大膽騷身材？她謂：「每對男女分手後都會搵番自己，而我不嬲都唔介意表露身材。」

相中Larine則以旗袍及「大戲」造型現身，她表示：「我就加入咗演員元素，我身材一直都幾受注目，大家好似會focus我身材多過演技，雖然我唔介意，但都想大家留意多啲我嘅內在，所以我揀大戲係因為有句說話『台上3分鐘、台下10年功』。」問到可會不介意，跟Yanki一樣作大膽嘗試騷身材？她表示：「有適合平台唔介意展現出嚟，不過都要train吓先。（你造型最密實？）其實我都唔錫身㗎，旗袍都可以騷到線條，同埋我第一次化大戲妝，原來化咗白臉唔可以講嘢，髮片又濕又重，所以大戲演員真係好專業。」