楊千嬅即將閉關為跨年演唱會備戰

藝人楊千嬅出席慈善基金晚宴，談到年尾舉行跨年演唱會門票公開發售，她表示今次門票於網上發售，尚未知銷情如何，問到可需要還「飛債」？她說：「係有啲緊張，因為安全起見，到時會按原定嘅一半人數入場，保持社交距離。（係咪閉關啦？）依家都閉閉地，出席埋兩個活動就閉，呢排主要都係做運動同記歌詞，早排食得太多，依家要獲利回吐，戒口同計卡路里食嘢。（戒得好辛苦？）有壓力嘅，所有凍嘢唔飲得，不過我冇刻意減幾多，目標係夠弗，着得落演唱會啲衫就得。」

林建康患新冠肺炎後首現身

同場還有已故麗新集團主席林百欣養子林建康，與太太黃寧艷一同出席。林建康於今年3月時傳出患上新冠肺炎，現場所見他精神不錯，只是腳步緩慢，受訪時語速有點慢，對於患上新冠肺炎，林建康坦言已康復過來，問到患病期間是否很辛苦？他說：「一定會，要時間慢慢好番（留咗幾耐醫院？）3個月住咗2間醫院，一間做物理治療，都休息咗6個月，返咗香港2個月，依家身體OK，有咗抗體。」問到可有傳染家人？林建康太太即以入場為理由未有回應，只表示老公在院期間，因未能探望很擔心。