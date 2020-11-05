鄧超減磅客串　吳京鐵血班長晒真功夫

由管虎、郭帆、路陽共同執導，吳京、張譯、李九霄、魏晨主演、鄧超作特別演出之英皇電影《金剛川》於內地票房報捷，香港亦將於11月19日上映。

主角吳京在戲中飾演鐵血班長關磊，於強弱懸殊的抗美援朝戰事中堅守主戰炮台，吳京說：「能夠有這個機會，向抗美援朝的戰士們、前輩們致敬，是我們最大的榮幸！戲中每個軍人角都令人敬畏，我們拿出最強大的信念，義無反顧、全力以赴去詮釋，雖然拍攝過程艱辛，但都是值得的！」

吳京在拍攝過程中要應付連場高難度動作，在舊傷未愈的情況下，導演提出利用特技拍攝，不用他親身上陣，但為了達至最完美效果，吳京堅持自己完成所有高難度動作，專業精神令人佩服！

張譯於片中飾演的炮兵張飛，能操一口流利陝西方言，身為黑龍江人的他，過往於不同戲劇作品中，先後說過河南話、東北方言等，對白毫無破綻。編劇葛瑞問有何秘訣？張譯說：「我的秘訣只得一個字，就是『練』！」

至於特別出演的鄧超笑言與吳京合作好辛苦：「當然這個不是真正的痛苦，因為我們剛剛演完《我和我的家鄉》，我為角色增肥了30斤，然後到這邊要演高福來連長，怎麼能迅速令那個大肚子消失呢？這是最痛苦的地方，但開心榮幸的是，能跟心儀已久的三位導演合作！」