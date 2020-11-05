弊傢伙！張枱唔見咗！

出自丹麥設計師John Brauer之手的「透明幽靈桌」充滿着魔幻和神秘的感覺。（互聯網）

每個家居都有屬於自己的風格，有些人更會搜羅各地特色產品回家作擺設。假如你已看膩了平平無其的家品，不如考慮添置一張看似消失了的桌子，把它放在家中的夢幻程度就好像置身霍格華茲一樣呀！

這張「透明幽靈桌」出自丹麥設計師John Brauer之手，背後亦有一段小故事。據聞John Brauer非常喜歡白色的桌布，於是到家具工廠詢問能不能製作出一款「像是桌巾的桌子」 ，結果因為過於抽象被拒絕，但是他沒有放棄，自己着手設計，經過無數次的修改終於成功。

「透明幽靈桌」利用線條製作出桌布的垂墜感，並以此代替了枱腳，加上透明的設計就好懸浮在了半空。亞加力材質在不同的光線與角度下會折射出不同的光芒，顯得非常夢幻。

現在這款「透明幽靈桌」在韓國Gmarket有售，有大中小3個尺寸，價格分別是80,900韓圜 （約HK$550）、101,700韓圜（約HK$692）和121,700（約HK$828）韓圜 。除了透明還有紅、黑、白，共4個顏色，紅色小號有特別優惠。