初代KOL月賺幾十萬　陳芷瑩風光背後畀人鬧到喊

現年26歲的Giann （陳芷瑩）向來快人一步，8年前加入網紅界，堪稱第一代網紅，高峰期每月有6位數收入。隨着近年更多網紅湧現，作為前浪，她又行先一步轉營，推自家扮靚品牌箍粉絲。

樣子甜美兼皮膚白雪雪的Giann，因貌似林依晨和楊冪，故火速在網紅界走紅，Giann主攻美容Product seeding，又是日本觀光局和阿布扎比觀光局旅遊大使，做KOL 8年，現時有逾40萬粉絲，人氣高，吸金力亦高，她笑言收入是公開秘密，高峰期月入6位數中至尾，維持長達數年，不過賺錢風光背後亦承受不少輿論壓力：「話我矮囉！話我整容，根本唔係事實，我有同人講有做吊線，但就畀人話我割雙眼皮，（邊樣最Hurt？）我好少睇，如果係人生攻擊覺得最Hurt，但我好少澄清，畀人留言狂鬧，都傷心㗎！靠身邊人安慰，叫我唔好介懷，實有人唔鍾意你，後尾我釋懷，唔睇。（有冇喊？）以前成日喊。」

談及KOL的發展，Giann說現在愈來愈多後起之秀，長遠必需要轉型：「點樣令品牌長期用你？會唔會覺得悶呢？我自己都覺得悶啦！」因為悶，故年前她開始着手跳出Comfort zone創立自己的品牌，她與友人合資6位數，跟日本藥廠研發美白丸，之後會推保濕系列產品。有可能跟現時工作牴觸而影響收入？她笑說：「可能嚟緊我有7位數收入呢？我目標做上市公司主席，哈哈！我享受做老闆，覺得型。（嫁個有錢人仲快？）或者唔係你所想嘅幸福，我鍾意自己做女王感覺。」

Giann分享做KOL心得，最緊要相靚、不要自拍，她說：「依家嘅KOL較貼地，鍾意分享私生活，我好少分享自己私生活，我唔會喺屋企影自己食杯麵，過唔到自己嗰關，除非張相影得好靚，但影得好靚又唔貼地啦！」

場地：Gary Kwok Flowers & Cafe

Profile

身高:160cm

體重:40kg

三圍:32-24-32

嗜好：設計、彈琴