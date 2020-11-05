讀Game快4倍！新Xbox全面評測

低調機箱造型

相比起對家PS5似Router，Xbox Series X似一部桌面電腦。尺寸151×151×301mm的它，體積比對手細好多，而且地座毋須裝拆就能令機身直立或橫置擺放，存放上無咁煩！黑魂機箱型格十足，也易於融入家居，美中不足是過於低調，而且重達9.8磅，十分墜手，安置好就不建議周圍搬了！機背是HDMI 2.1介面所在，但數目只有一個，另設有SSD擴充插槽，可插1TB Seagate儲存卡來提升空量，讓玩家儲存更多遊戲。

像真度大提升

外形似電腦，內涵一樣電腦咁勁，內建8核Zen 2處理器，提供Xbox One的4倍以上的處理能力，而12 TFLOP RDNA 2 GPU更是上代的8倍以上性能，提供4K 60FPS畫質，最高支援120 FPS更新率。實測遊戲《Gears 5》，畫面流暢度與細緻度有明顯提升，多得全新DirectX光線追蹤和VRS可變速率着色技術，光線、陰影、反射更生動多端，例如人物走近牆壁時，牆上會出現倒影，陰影更會因受光位置而實時改變，超像真！另外金屬、木材如實呈現原來質感、銹迹與裂紋，這些細節以住統統沒有，現在打機自然格外投入！

幾近無聲無熱

舊機又熱又嘈為不少人詬病，Series X改用Parallel Cooling Architecture散熱系統，以三個氣流通道、核心熱導板及無聲風扇排走內部熱量。實測打機半小時機面只有26°C左右，聲浪也僅56dB，幾近無聲無熱，「持久戰」OK！新機另一優點是升級用GDDR6記憶體及1TB SSD硬碟，大幅減少開機及遊戲載入時間。實測由關機到開機進入系統，新機43秒就得，上代卻要等足1分22秒 ; 而載入《Gears 5》，上代Xbox One X要1分23秒，新機就21秒搞掂，快足4倍，打機唔使再等，爽呀！

兼容數千舊作

全新無線手掣採用改進的人體工程學設計，兼容Windows 10平台，減低了延遲，並新加「分享」鍵，方便截圖及錄影遊戲短片。跟舊手掣一比，雖然新手掣體積相若，但握把稍微改短，LT/LB鍵也加入防滑紋路，整體手感有進步。另外它又參考了同廠的Elite 2無線手掣，改用了混合式十字掣，斜向操作更加靈活。特別一提，新機兼容度超高，除用得番上代One X的手掣、耳機、Chatpad及Charge Kit，更能讀取歷代數千款遊戲，部分舊作如《Ninja Gaiden II》畫質還獲得優化，所以唔愁無Game玩！