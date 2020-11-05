點解得阿叻中？阮兆祥跟貼士落重注輸清袋　

阮兆祥及黎耀祥主持的清談節目《雙祥見》，大爆不少圈中趣事，阮兆祥指拍《皆大歡喜》時，其中某位演員非常有個人特色，因為他喜歡看鏡頭，所以經常使盡渾身解數，有時即使是拍側面的時候也不合理地望向鏡頭，很搞笑。黎耀祥則指秋官（鄭少秋）拍古裝戲亦很有特色，因為拍古裝戲時有策騎戲，而燈光部的同事不能騎馬為他拿反光板，秋官一向貪靚，所以就發明了一種方法，可以邊策騎邊拿着反光板保持俊俏外表，仲可以交戲，令不少同事佩服。

談到圈中演員的「威水史」，黎耀祥指前輩演員楚原曾跟他分享一件「威水史」，是他曾經拍攝一場與兩大高手對決的場面，但他卻從未見過兩位對手，也能拍畢整場戲，令他與阮兆祥都十分佩服。除此之外，陳百祥都是二人覺得「威爆」，阮兆祥提及一次「有幸」跟叻哥入馬場的經驗，並問對方「取經」，陳百祥畀貼士之餘，仲建議他落重注，於是阮兆祥便把剩餘的錢都下注，結果沒有中，但身旁的陳百祥卻大喊中了，原來陳百祥在馬匹入閘之前發現所選馬匹之賠率有異，於是便立即補飛，所以他中了，但身邊所有人都不中，令阮兆祥甘拜下風！