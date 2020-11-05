蓮實Kurea　騎乘天后

雖然一次失手不足以論成敗，但喺競爭激烈嘅日本AV界出道，一旦無法喺短時間彈起，好快會被「後浪」掩沒，變得難以翻身。不過，一個女優會否取得成功，唔係單靠際遇，即使跌落谷底，只要肯捱肯搏肯改進，一樣可以後來居上，平步青雲。以蓮實Kurea為例，初登場嘅時候，個樣真係平平無奇，點估到家陣變成咁省鏡，一張瓜子口面散發着嬌艷迷人嘅魅力，姑勿論有冇經過後天「加工」，淨係睇佢不滿足於現狀、努力改變自己嘅態度，已經好抵讚。另外，阿妹嘅身材堪稱極品，凹凸有致之餘，肉地仲要係勁結實，全無多餘脂肪，而且弗得嚟唔會現出肌肉紋，絕對係努力鍛煉嘅成果！

愈騎愈出色

從網上資料所見，蓮實Kurea曾經係老牌AV廠h.m.p嘅專屬女優，當時嘅藝名叫安達亞美，但係大家都知呢間廠堪稱女優焚化爐，去親都冇乜好下場，所以佢一度淪落到拍四仔。及至2012年，阿妹決心重新出發，除咗改咗個新名，仲執番靚個樣，並以AV廠「美」嘅專屬女優身份出道，最終如願上位！事實上，阿妹喺演出方面有極大改進，尤其係表演騎乘嗰陣，如狼似虎，騎到啪啪有聲，條摩打腰仲識係咁扭係咁擰，癡女本色盡現，被封為騎乘天后唔係冇理由！值得一提，Kurea曾經話過，心底裏有種被男人玩弄嘅慾望，所以先會下海拍AV，能夠憑癡女風格上位，連佢自己都始料不及喎！

蓮實Kurea

年齡：28歲

身高：5呎2吋

三圍：34-23-34