淫娃出口術　啜核銷魂

把口𠺘過油，氹人開心會易好多，同樣地，口技出色嘅話，伴侶也會覺得零舍冧。未體驗過，又或者未有機會感受箇中滋味嘅話，千祈咪錯過今次介紹嘅3套四仔，事關有份演出嘅淫娃都擅長出口術，表現啜核又銷魂，實在令人欲罷不能！

密集攻勢

7位美艷脫星輪流上陣，位位玩足半粒鐘以上，淨係呢一點都值回票價啦！講緊嘅係呢套由四仔名廠Elegant Angel推出嘅《Sweet Hot Ink #2》，搵嚟Eva Angelina、Juelz Ventura、London Keyes等7位喺四仔界享有極高人氣嘅脫星孭飛，個個都口甜舌滑，每次出招都令對手難以招架。最重要係呢套作品嘅片長達4粒鐘，加上密集式嘅口技攻勢，唔知大家頂唔頂得順呢？

暗黑誘惑

如果覺得一味玩口愛太單調，呢套由Sinful XXX出品嘅《Candy Unlocked》應該比較啱你胃口。影片由著名四仔導演Roma Amor主理，並搵嚟巨乳脫星Candy Alexa擔正，配合Aislin、Zazie Skymm等索女一齊演出嘅暗黑系作品，不但充滿愉虐氣息，火辣辣嘅口技演繹更加係極盡官能刺激。故事講述Candy Alexa係愉虐俱樂部嘅老闆，每當出現難以應付嘅客人，就會親自出馬，令對方體驗到無比銷魂嘅享受，點知有次遇上自己鍾意嘅人，結果會係點呢？

戰情多變

口愛可以令性生活冇咁單調，技巧高超嘅話，仲可以得到無比快感添！呢套由Seven Sins炮製嘅《Panties Cum Off》，就勁玩狂野吹奏，將口愛嘅可能性騷畀大家睇。影片搵嚟Cherie DeVille、Brandi Love、Kagney Linn Karter等床上悍將坐陣，個個都係戰鬥力強橫，而且玩口愛時，並非千遍一律，除咗一對一演出，仲會一對二、一對三，甚至有群戰戲，足以令你眼界大開！