吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：掃舍、拆卸、求醫

忌：開業、嫁娶、移居

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、5、7、0

幸運顏色：黃

生肖指數 是日吉星：鼠

鼠：★ 多參加一些聚會或團體活動，有助拓展今年的人際關係，得益不少。

牛：↓ 這些日子要學懂如何處理金錢，否則到了春節會有拮据的情況發生呢！

虎：→ 與人相處時需小心自己說話的語氣，太過直接會無意中傷到別人。

兔：→ 不要為一些小事而使自己整天不開心，這樣只會增加煩惱，毫無益處。

龍：→ 工作上多聽取上司或長輩的意見，會使你茅塞頓開，解決很多麻煩事。

蛇：↑ 戀愛運還算良好，如果有意中人不知如何接近他，今天會是大好時機啊！

馬：↓ 今天的時間感較差，平常沒有戴手錶習慣的人，今天可別太有自信。

羊：↓ 是日沖煞，今天不宜吃生冷的食品，腸胃容易出現問題，快看醫生吧！

猴：→ 不要只依據自己的喜好辦事，太主觀就是你失敗的原因，要好好反省。

雞：↑ 之前因某種原因停下來的計劃，今天有機會來個大翻身，宜好好把握。

狗：→ 這天要多注意路面情況，容易給跣倒。宜穿紅色衣物增加旺氣。

豬：→ 今天在裝扮上不宜太過華麗耀眼，太引人注目會使你成為眾矢之的。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：經濟狀況處於變動期，檢討重整，有助維持穩定。做生意等之朋友，宜多予耐性。

金牛：人氣較旺，情緒亦佳，惟戀愛運稍遜，多注意伴侶需要，避免凡事以自己為出發。

雙子：身心狀態稍遜，工作壓力將較明顯，宜減少公餘應酬，爭取休息多放鬆為明智。

巨蟹：人緣及桃花運雖旺，但親子及感情關係不穩，人事問題較頻，避免介入他人事端。

獅子：事業運較旺，但情緒及家庭運稍遜，公事壓力或會較大，避免把緊張感帶回家中。

處女：公幹、出勤及海外項目等，進度或見阻力，注意溝通情況、合作關係及文書工序。

天秤：財運不穩，經濟狀態處於變動期，宜趁機檢討重整，將有助減省開支，增加儲備。

天蠍：人氣稍遜，戀愛運不穩，避免以個人想法感受為依歸，保持溝通，有助增進情感。

人馬：身心狀態稍遜，或會易感疲倦，工作壓力或會較大，宜善用公餘，爭取休息為重。

山羊：人氣、社交、親子及戀愛關係略為不穩，遇有人事或感情問題等，多作協調為佳。

水瓶：情緒略為不穩，家庭及公事等問題或會較頻，宜多予耐性，保持樂觀，有助過度。

雙魚：出勤、公幹或海外項目等，進展或有不穩，幸辭令及思考力佳，將有助維持進度。

預測：月中前，醫療、通訊、運輸等相關事故或會較頻。