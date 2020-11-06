姚子羚翻撻坐正「唔見得光」　男友分身術撩女摸手仔

39歲的姚子羚入行18年星運平平，直至接拍劇集《黃金有罪》與《唐人街》終於躍升女主角，可謂吐氣揚眉！人紅自然是非多，去年5月流出一輯她與夜店經理、藝人蔡宛珊（Sarika）丈夫Raymond的床上密照，更被指是「小三」，後因Sarika開腔澄清與Raymond已離婚，才得以洗脫「罪名」。事後子羚聲稱與Raymond亦已分開，不過事隔1年，原來已經翻撻，更愛得黐纏。

「吸取教訓」低調拍拖

坐正成為正印的子羚，最近忙於趕拍劇集，亦不忘抽空餵飽男友，猶如連體嬰般3日見2次，但為怕節外生枝，都選擇在深夜時段約會。日前身穿牛仔褸的她戴上口罩和Cap帽刻意保持低調，起初與Raymond行到離行離列，及至經過人流較少的街道時，始放下戒心合體過馬路。他們入到火爐店打邊爐醫肚，全程表現恩愛，逗留約2個多小時才埋單走人駕車回家。事隔1日，他們再次在晚上10時出動，今次則歎日本菜，子羚竟穿上同1套戰衣現身，但離開時依然警覺性十足，左望右望視察環場境後，才前後腳上車。據子羚閨蜜透露，因上次「小三」事件，差點賠上事業，令她今次分外小心處理與Raymond的關係。

與許珮榆玩「摸手仔」

相反Raymond卻繼續唔避忌，竟背住女友公然與2位索女到中環High Tea談心，其中1位是曾參加ViuTV真人騷《美選D.n.A》兼拍過寫真的𡃁模許珮榆（Diva），見她強勢出擊以低胸連身短裙上陣大晒D Cup上圍，不時與Raymond貼頭耳語，談到興起更玩「摸手仔」，狀甚親暱。未幾，他們先行離開，步行到商場時，熱情如火的Diva邊行邊傾更拉扯男方衣袖，而Raymond亦表現受落不停陪笑，最終將Diva送到灣仔後，他再轉場與另一批男女開派對。

東網聯絡上Diva，問到她與Raynmond的關係？她說：「大家識咗好耐，我叫佢做哥哥。（摸手仔？）係睇掌！知佢早前因疫情關係影響夜店生意，咁啱我又學緊睇掌相，所以咪自告奮勇幫佢睇吓。（知唔知佢同姚子羚復合？）我唔知，唔問人哋感情事。」而姚子羚被問到復合，她說：「感情事唔回應，謝謝關心！」對於Raymond與其他異性約會，她說：「其他事就要問番當事人啦！」