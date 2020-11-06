【營事檔案】秋葵釀蝦滑　低熱量而高鈣質

秋葵是近年流行的健康食物，一般都是烚熟佐以芝麻醬進食，營養師現提供一道秋葵釀蝦滑，將營養與食味共存。（作者提供）

秋葵近年得到不少人喜愛，但很多時都不知該如何烹調，而今次便將蝦滑釀入秋葵中，令整碟菜式更具一番風味。

水溶性纖維 減慢醣類吸收

秋葵內滑溜溜的黏液令不少人卻步而不敢嘗試，其實這些黏液的營養價值豐富，當中含有水溶性纖維和果膠，能夠在胃部形成一層保護膜，幫助減慢醣類的吸收，有助穩定體內的血糖水平，而水溶性纖維有助促進腸道蠕動，幫助減少便秘的機會。此外，秋葵自身是低熱量的食物，而且鈣質含量豐富，根據美國農業部門資料顯示，每100克已熟的秋葵便有77克的鈣質，鈣質對於兒童及青少年的骨骼發展有很大的幫助，亦為有牛奶敏感的人士，能提供另一個鈣質來源的選擇。

蝦滑 豐富蛋白質

今次選擇了蝦滑來釀在秋葵內，蝦滑能提供豐富的蛋白質，脂肪含量亦較低，蝦肉中更含有微量元素硒，有助維持血管的彈性，幫助心血管維持健康。而且，蝦肉中含有蝦青素，有助增加抵抗力和抗氧化的作用，亦能維持眼部健康。

【秋葵釀蝦滑】

材料：

秋葵 6條

蝦膠 60克

生粉 半茶匙

醃料：

鹽 半茶匙

胡椒粉 半茶匙

麻油 半茶匙

做法：

1.先把秋葵用鹽去掉表面的毛後印乾水分，備用。

2.把秋葵切半和去囊，囊保留備用。

3.將蝦滑、秋葵囊、醃料拌勻。

4.把秋葵的中央撲上生粉，然後釀入蝦滑。

5.熱鑊加少許油，放入秋葵。

6.煎至蝦滑的顏色轉紅和熟透便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。