工作人員中新冠肺炎　Harry Styles新片停工兩周

新冠肺炎於美國的疫情仍然嚴峻，由英國男子組合One Direction前成員Harry Styles主演的新片《Don't Worry Darling》，近日亦因有工作人員被檢測到對新冠病毒呈陽性反應而煞停拍攝工作！

暫時未知染疫者身份，有指該工作人員被確診後已即時隔離，根據安全指引影片要停工14日。影片於上月開始拍攝，連日來Harry與同片的影星包括Florence Pugh與基斯派恩（Chris Pine）都戴住口罩現身片場。影片由女星奧莉花懷特（Olivia Wilde）執導，而她亦有於社交網拍片交代停工一事。今次已非首次荷里活電影因有員工染疫而停拍，之前《蝙蝠俠》（The Batman）以及《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion）亦因此而停工。其中《蝙》男主角羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）更傳是染疫人士！

奧莉花新片停拍之外，又有兩部大片因疫情而宣布押後上映。由賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演的動作喜劇《爆機自由仁》（Free Guy）映期一改再改，由原定下月11日上映決定押後上映，新上映日期未定。至於由「神奇女俠」Gal Gadot主演的《尼羅河謀殺案》（Death On The Nile）亦變陣，由原定下月18日上映押後上映，新上映日期亦同樣未落實。該片之前原定上月22日上映亦同樣因疫情未受控而押後過一次。