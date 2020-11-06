楊明獲莊思明陪伴現身法院　案件押後至12月再訊

藝人楊明8月在山頂發生交通意外，被警方以涉嫌「拒絕提供血液樣本」拘捕。警方調查後正式起訴楊明3項罪名，包括「門窗玻璃透光度不足」、「拒絕提供血液樣本以作化驗」及「不小心駕駛」。

楊明今日上午近11時到東區裁判法院提堂，身穿西裝的他由女友莊思明陪伴到法庭，現場有6位警員維持秩序，但他落車時仍引起一陣混亂，楊明叮囑大家小心，隨後進入法院。

楊明由女友莊思明契爺有「金牙大狀」稱號的資深大律師清洪代表出庭。楊明被控雖有合理辯解，但沒有提供樣本以作檢查呼氣測試但沒有提供血液樣本以作化驗罪、不小心駕駛罪和車輛除頭尾擋風玻璃外，所有門窗玻璃附有膠貼及透光度不足。

控罪指39歲的被告楊明（原名林明樂）於今年8月7日，在半山馬己仙峽道（西行）近燈柱37716的道路上不小心駕駛車輛，當時該車輛的窗門曾被增補，以減低其安全玻璃的透光能力。隨後他於8月8日在瑪麗醫院急症室內沒有提供樣本以作檢查呼氣測試，雖有合理辯解但在一名警務人員要求提供血液樣本以作化驗時，無合理辯解而未有提供樣本。

楊明對控罪表示明白，但今日毋須答辯，案件押後到12月11日再審，並獲准以5,000元保釋。

楊明約12點離開法庭，他應傳媒要求企定定拍照，被問到可擔心案件，他則未有回應，隨後登上女友莊思明的七人車離開。

案件編號：ESCC2365/20