彩瑛@TWICE疑暗撻紋身師　裸女圖嘴角有痣洩蜜？

出道5年的韓國人氣女團TWICE先後有成員爆戀情，現年21歲成員彩瑛近日亦被爆暗撻30多歲的紋身師，據悉雙方年齡至少相差10歲。有網民列出多項證據，包括指兩人疑戴上情侶戒；彩瑛身上有多處紋身，男方手上亦有類似的紋身；彩瑛胞弟在社交網亦有關注該紋身師。有網民上載疑似彩瑛倚在男方肩膊的親暱合照，但兩人的臉上卻被塗污，又公開疑似兩人約會逛超市的背影照，男方手上有紋身，而女方戴上的白色帽，彩瑛過往曾於節目中展示。網民又發現男方過往在社交網上載身在巴黎的照片，同期有粉絲於巴黎捕獲彩瑛，兩人疑戴上情侶帽同遊巴黎。

此外，網民亦在男方社交網發現一張9月上載的裸女繪圖，畫中的短髮女子跟彩瑛一樣嘴角有痣，故有網民推測短髮裸女圖可能便是繪畫彩瑛，因而惹起粉絲不滿，認為彩瑛尚年幼，不應繪畫其裸女圖。而在惹起爭議後，男方已刪除社交網帳號。

而TWICE昨日在音樂節目《MCountdown》憑新碟主打歌《I CAN'T STOP ME》奪冠，在節目結束前再次演繹得獎歌，部分成員獻唱時感吃力，尤其高音部分的音調非常不穩，事後大批網民留言批評組合唱功：「依舊冇進步！」、「第一次睇真係好衝擊！」、「多賢好似幾乎冇唱到！」、「除了志效同娜璉，其他成員都好嚴重！」、「上次因為唱功差捱轟，都唔見有努力改善！」不過也有粉絲為偶像護航，直言今次首歌太高音，就連志效同娜璉平日唱得之人都唱得好吃力。