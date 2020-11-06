竇驍Man爆車神上身　載何超蓮遊車河晒恩愛

賭王三房千金何超蓮與內地藝人竇驍拍拖愈來愈高調，除咗雙雙以情侶檔現身公開活動搵真銀外，私下經常周圍遊山玩水，恩愛程度真係羨煞旁人！尋晚何超蓮喺社交網上載早前二人到雲南玩嘅旅行vlog，留言：「秋天真的好適合騎行哦～我也是騎行酷girl啦~」短片長達4分幾鐘，可以話由頭到尾都喺度派緊「狗糧」，兩個撐枱腳食早餐，愛食辣嘅何超蓮更一早以老乾媽伴米線，果然「入鄉隨俗」。

之後二人出發去玩，第1站去揸電單車，何超蓮戴上護膝，全副武裝上陣，男友竇驍貼心為女友着鞋、着褸兼戴頭盔，盡顯廿四孝男友一面。何超蓮坐喺竇驍車尾攬實對方，不時向鏡頭打招呼，表現興奮。第2站去到射擊場，何超蓮神槍手上身試玩兩種類型嘅射擊，估唔到佢平時斯斯文文，玩起上嚟有板有眼，唔少網民大讚何超蓮貴為賭王千金毫無架子，陪竇驍玩男仔玩意，大讚係絕世好女友！

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