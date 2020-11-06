名門讌客得獎名廚打造　二百蚊有找歎龍蝦鮑魚

海鮮每日新鮮返貨，嚴選食材，例如日本帶子是刺身級質素，炸蠔選用大大隻廣島蠔，大連鮮鮑則每斤有8至10頭，斤量十足。大廚將傳統煮法改良，例如斑球以黑松露調味、金沙焗海蝦加入蟹粉炸，鮮味更添突出。（胡振文攝）

【特約報道】「限聚」了一段長時間後，終於可以和親朋戚友出來食餐好。名門讌客飲食集團全線分店最近推出「龍蝦鮑魚海鮮大餐」，由得獎名廚精心炮製，每位只需$188就可以吃到多款時令海鮮，絕對是超值價！同場更有多款優惠小菜，是聚餐的不二之選！

親民價格 歎星級海鮮

名門讌客飲食集團向來以高水準的菜式、優雅華麗的場地及專業的服務備受推崇。匯聚名廚的團隊堅持採用上乘食材，以大眾化的價錢用心帶來各式佳餚。雖然價錢親民，但食物水準不會將貨就價，入行40多年的大廚峰哥曾任職多間馳名中菜館，獲獎無數，包括旅發局的美食之最大賞等。所有食材均經過他和團隊嚴格挑選，海鮮每日新鮮返貨，確保食品保持高質素，令每位客人滿意。

新推出的「龍蝦鮑魚海鮮大餐」，無論平日或假日均劃一每位$188（兩位起），可以吃到上湯焗龍蝦、黑松露干迫斑球、果皮蒸大連鮮鮑魚、蒜蓉粉絲蒸日本帶子、蛋黃金沙焗海蝦、酥炸廣島生蠔等多款海鮮美食，吃得開心又滿足。

皇牌優惠 筍價益街坊

如想散叫小菜都有多款皇牌晚飯優惠，以超值價錢益街坊。例如平日閒閒哋要二百多元才吃到的枝竹羊腩煲，現在只需$138，選用山東黑草羊肉，特點是因身上長有一層厚厚的皮，肉瘦味濃，經過長時間炆煮後還有香滑膠質，入口煙韌彈牙，是冬暖補身之選。

必吃還有每隻$98的高湯美國龍蝦（伊麵底），選用約12両以上的龍蝦，份量十足，以高湯烹煮而成，保留龍蝦鮮味，伊麵底吸收了龍蝦精華，更添滋味。此外，紅燒皇子鴿、清蒸海斑仔、翡翠豉汁帶子豆腐、大斑兩味、金牌麻辣雞煲及馳名東江走地雞一律幾十蚊就可以吃到，令人難以抗拒，2至6位可選一款，7位或以上可選兩款，絕對是親朋好友聚餐的不二之選。

龍蝦鮑魚海鮮大餐

名門三小品

上湯焗龍蝦（伊麵底）

（每位半隻）

黑松露干迫斑球

果皮蒸大連鮮鮑魚

（每位一隻）

蒜蓉粉絲蒸日本帶子

（每位一隻）

蛋黃金沙焗海蝦

酥炸廣島生蠔

精美糕點

推廣價每位

$188（2位起）

名門壹號（西九龍店）

地 址： 九龍荔枝角深盛路9號宇晴匯2樓80-86號舖（荔枝角鐵路站D4出口）

訂座電話：2628 9278

名門壹號（上水店）

地 址： 上水龍琛路48號上水匯11樓及12樓全層（上水鐵路站A3出口）

訂座電話：2363 2308

旗下品牌系列：

名門讌客（葵芳店）

地 址： 新葵芳花園商場一樓（葵芳鐵路站A出口）

訂座電話：2628 9363

名門讌客（觀塘店）

地 址： 九龍觀塘牛頭角道300號裕民中心地下及一樓（牛頭角鐵路站B出口）

訂座電話：2628 7638

名門讌客（天水圍店）

地 址： 天水圍天秀路8號悅品酒店3樓宴會廳（輕鐵線天秀站）

訂座電話：2388 2611

名門讌客（錦田店）

地 址： 新界錦田大馬路110號（錦上路鐵路站A出口）

訂座電話：2628 9818