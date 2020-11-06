Lashana落實今集占士邦片用007代號

新一集占士邦（James Bond）電影《007：生死有時》（No Time To Die）將於來年先有得睇，去年曾傳出過在片中飾演Nomi的英籍非裔女星Lashana Lynch，在今集中接任007呢個代號。當時fans對這個重大改動大為不滿。而Lashana近日於訪問中證實今集中接任007的消息！

由於Lashana證實在今集中用007代號，即惹來一眾傳媒誤以為她從此將會接丹尼爾格力（Daniel Craig）棒擔正往後的占士邦片飾演女版占士邦。其實並非如此！根據去年爆出的傳聞中，指《生》故事開頭講述占士邦向軍情六處（MI6）辭職，並在牙買加過住退休生活。而占士邦波士M就將007代號交給Lashana飾演的女特工。但最後占士邦還是被召歸隊執行任務。

Lashana擁有牙買加血統，於英國倫敦Hammersmith出世，初入行時以拍劇為主，直至今年她憑漫威（Marvel）的超級英雄電影《Marvel 隊長》（Captain Marvel）上位，她在片中飾演與Marvel隊長關係好曖昧的空軍機師Maria Rambeau密友。