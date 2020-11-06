《后翼棄兵》女主角　日常穿搭更有魅力！

最近Netflix劇集《后翼棄兵》捧紅了女主角Anya Taylor-Joy（飾演Beth一角），唔少劇迷都對這位擁有大眼睛的靈氣女神大有好感，認為她不單演技好又高顏值，就連劇中的黑白復古造型也很好看。其實只要稍稍留意其個人動向或社交平台，就知Anya本身就是穿搭高手。現在就帶大家欣賞這位精靈系女神在戲外的精彩造型，了解她為何被時尚界譽為新一代Fashion Icon！

多變格紋

有仔細留意Anya的社交平台的話，不難發現她很愛穿格紋服飾，不論是連身衫褲、恤衫或帽子，都經常出現格紋設計。而格紋可說是潮界不敗元素之一，只要稍加配襯或撞以不同色彩設計，都能輕鬆駕馭，女生想打造秋冬氛圍，不妨學起來！

性感曲線

Anya不但擁有精靈般的外貌，同時還擁有令人稱羡的姣好身材（本身就是模特兒出身）。而她亦深明本身的優點，平日出席頒獎禮或其他公開場合，也毫不吝嗇大秀魔鬼身材。那些貼身上衣、火辣透視裝、野性皮背心及閃亮亮貼身Party Dress穿在她身上，既性感又迷人，令一眾女生羨慕不已。

誇張剪裁

細看Anya的私下美照，會發現她的穿衣風格大膽，經常以色彩豐富、輪廓立體的禮服示人。最難得是無論多誇張、多複雜的線條設計，在其身上也不覺效果奇怪突兀，反而感覺超順眼悅目，只能說她真的得天獨厚吧！

仙氣飄飄

浪漫甜美風也難不到Anya！以輕紗質料配淡雅色彩設計的晚裝裙，不但凸顯了Anya的迷人曲線，更呼應其天生的仙氣氣質，讓人看完一秒戀愛。

華麗巴洛克

Anya過去曾參加Met Gala時尚奧斯卡盛會，以一套金色巴洛克風禮服艷壓全場！她的艷麗五官和服裝完美搭配，感覺就像是從古代歐洲電影中走出來的王后！

百變髮型

在《后翼棄兵》中Beth一角的髮型會隨着年齡及心境轉折而有着些微變化，例如中學時期的是利落直短髮，年長一點又會以劉海短捲髮示人，到名利雙收及俄羅斯終局之戰的時期，髮型更轉趨成熟變為側分捲髮。以為戲內髮型多變嗎？其實Anya在戲外的髮型更百變，由內捲短髮、中分長直髮、劉海短直髮、波浪長捲髮甚至束髮都有。髮色方面更是金、啡、黑藍、橘紅到紫都有，最難得是任何色調落在她的頭上都能那麼好看，叫女生們可以不妒忌嗎？

玩盡眼影色彩

Anya的一雙空靈及水汪汪大眼，可說是其標記，而化妝師也經常利用其大眼睛優點，為她設計誇張色調眼妝。而Anya在日常生活中也加倍着重眼妝，除了經常利用Sharp色眼影增加眼妝吸睛度之外，也會善用眼線液和睫毛液打造迷人電眼。