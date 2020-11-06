【餐飲女王】林峯外母大有來頭　曾擁千億身家

藝人林峯出身富裕家庭，爸爸林華國有「廈門李嘉誠」之稱，當時未娶張馨月過門時，返石獅祭祖已經好似預演婚禮咁，場面勁誇張！唔少人以為張馨月只係模特兒，襯唔起林峯，不過其實兩人門當戶對，張媽媽王書紅曾獲稱為「餐飲女王」，更曾自稱擁千億身家，不過可惜最後生意滑落，但有意卷土重來！

林華國於內地經營建材及房地產，名下亦擁有多個屋苑及商場，資產保守估計至今超過30億元。當年有傳林峯係由父母安排同張馨月相睇，最後成功「過關」入門！而張媽媽其實落足心機培養女兒成材，當然唔少得過番兩手廚藝畀阿女，留住林峯個胃，唔怪得之張馨月咁煮得！而遺傳咗媽媽優良基因嘅張馨月，喺鼓勵下參加過唔少選美活動，令人有所認識，形象正面，成功俘虜林峯！唔少網民都大讚兩人愈睇愈襯，希望佢哋一家幸福快樂呀！

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