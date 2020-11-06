香港估估吓：鯉魚門有個舊軍營？

提到鯉魚門，大家首先想到的就是食海鮮，但除此之外，其實該區還有很多值得留意的地方，好似舊鯉魚門軍營就是一例，軍營內有3幢被評為古蹟的建築呢！

鯉魚門位處香港島東北角，負責守衞維多利亞港東面入口，是英軍在香港最早設置及最重要的防禦工事之一，1885年，英軍決定在鯉魚門建立永久的基礎設施，並於1889年在該區建造軍營，分為中央區（主兵房）、西灣山（上堡壘）和岬角（下堡壘），其後數十年間，規模不斷擴大；當中的第7座、第10座及第25座就成為現時的古蹟了。

第7座於1890年至1895年落成，在軍營北端山上，以殖民地民間風格建築，屬皇家炮兵團軍官宿舍，戰後用作香港軍事服務團的訓練中心。第10座同時間落成，同樣作為皇家炮兵團軍官宿舍，被指是軍營內最典雅的建築物，是簡約古典風格建築。至於第25座於1890年代末至1900年代初建立，被喻為早期殖民地軍事建築的代表作，同樣屬簡約古典風格。

不過到了1930年代，鯉魚門的戰略地位下降，期間更曾淪入日軍之手，1987年還給香港政府作民事用途。1988年起中央區及西灣山成為鯉魚門公園及度假村，岬角的軍事設施在修復後成為香港海防博物館的一部分；到了2016年同時被列為古蹟。