實試HERO9 POCKET 2　邊部拍片好用啲？

依家係拍片嘅年代，想輕巧地隨時拍攝短片，除了可以用手機，另一選擇就係畫質更好嘅便攜相機。今集就搵嚟同樣係用家熱門之選嘅GoPro HERO9 Black以及DJI Pocket 2，實地進行畫質比併，結果係點呢？

GoPro HERO9 Black可以拍攝最大5K＠ 30影片，並支援HyperSmooth 3.0影片防震技術。鏡頭設有多個鏡頭視野，包括SuperView 16mm、廣角16-34mm、線性19-39mm、線性加地平線水平19-34mm及窄角27mm。今代最大升級是前置1.4吋彩色屏幕，可以實時預覽拍攝，方便自拍短片。新機定價HK$3,500，同時可提供媒體、顯示及燈光等選配模組，用法更靈活。

DJI Pocket 2外形與上代分別不大，僅於機側加設電源鍵。今代感光元件增大至1/1.7吋，除了可以拍攝出6,400萬像素相片，亦支援最大4K@60短片。上代唔少用家都投訴鏡頭視角太窄，今代則變為20mm視角，自拍時效果更好。DJI Pocket 2提供兩個版本，單機版定價HK$2,899，另有全能組合包定價HK$3,999，同樣附送迷你搖桿三腳架轉接頭等配件，但後者就追加無線麥克風發射器、全能手柄及磁吸式廣角鏡等實用配件。如果配件啱用嘅話，比散買抵得多。