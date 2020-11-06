黎美言胞弟辭靈禮　母親痛哭要人攙扶離開

藝人黎美言（Winkie）弟弟黎嘉駿（Harry）上月墮樓身亡，昨晚於跑馬地舉行彌撒，今日在柴灣哥連臣角聖十字架墳場小聖堂舉行辭靈禮，遺體隨即送往火葬場火化。約下午1時許，Winkie與親友們陪住載着弟弟遺體的靈車到場，Winkie手捧弟弟遺照入場，馬浚偉、黎瑞恩分別前來送別。而於禮堂內，Winkie母親不禁痛哭，更與Winkie相擁安慰，聞者心酸。Winkie受訪時表示，辭靈禮由至親好友到來送別，更說：「馬浚偉好有心，細佬呢幾個月同佢綵排舞台劇，佢有留言慰問，讚細佬熱心為舞台劇，係演藝工作愛好者，好感動佢之前有諗過幫細佬出歌，呢樣係我唔知道。」

談到心情可有平復？Winkie透露弟弟離世後，母親最辛苦及難過：「我要堅強面對同照顧屋企人。（今日父母都嚟？）佢哋離咗婚，今日媽咪同叔叔嚟，爸爸會用佢嘅方式悼念細佬。（弟弟有咩遺願？）細佬生前寫過超過30份歌詞畀舞台劇演員，所以佢女朋友想將啲歌製作成碟做紀念，同埋佢手頭上有兩個舞台劇劇本未完成，所以希望完成到，知道好多人錫細佬，雖然佢得28歲，但人生就好似濃縮精華做咗好多嘢。」而儀式約1小時結束，眾親友均表現傷心，當中黎媽媽更需由兩位男人扶住步出禮堂。

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