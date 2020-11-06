楊思琦囝囝8個月有20幾磅：最近瘦咗少少

藝人楊思琦為將於香港開電視播出的日劇《夏空》唱主題曲，今日進行MV拍攝，思琦大表興奮，還專程搵唱歌老師學。佢話近日喺屋企練習，不停哼住首歌，囡囡一聽到音樂就好投入，話係媽咪首歌。思琦透露呢套劇係新版「阿信的故事」，好陽光，充滿正能量，話：「套劇同首歌都好正能量，疫情期間係好大鼓舞，睇咗個人都開心啲，係一套好勵志嘅劇集，講女主角奮鬥，努力向夢想出發。（似唔似你？）我都向自己夢想出發緊，目標同佢好想似，我鍾意演戲、又鍾意唱歌，依家又有得唱主題曲，另外我又鍾意小朋友，所以會畀心機教育佢哋，向唔同方面進發。」

講到8個月嘅囝囝，思琦即時雀躍話佢好得意，好好動，有20幾磅，自己都唔夠力抱佢，佢話：「之前仲好多米芝蓮，最近瘦咗少少，可能拉長咗，高咗，佢好貪玩，鍾意爬沙發，又開始識講嘢，叫媽媽、爸爸同埋家姐。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc