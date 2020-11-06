中國移動香港網店「雙11年度鉅賞」　精選優惠一網打盡

【特約報道】唔少購物平台都會於每年11月11日舉行「11.11（雙11）」限時優惠，中國移動香港(CMHK)網店當然唔會例外，由即日起至11月16日舉行「雙11年度鉅賞」，優惠應有盡有，包括月費計劃回贈、數據卡及智能家居產品優惠等等，想掃平貨就記得捕實CMHK e-Shop喇！

頭111名新客戶可享首月月費$11優惠

「雙11年度鉅賞」為期一連11日，當中一定要留意11月11日當日的終極優惠。頭111名經eShop登記5G服務計劃的新客戶，只要輸入優惠碼「5G11」，首月月費即減至$11。如果選用300GB計劃的話，首月月費由原價HK$498減至$11，只是原價的2%，抵到暈！

CMHK是目前擁有最多被譽為「5G 黃金頻段」- 3.5GHz頻譜的網絡營運商。5G網絡覆蓋夠廣，市區戶外覆蓋更達 90% 以上。除了$198/30GB體驗計劃外，CMHK 5G Plan更設有100/200/300GB用量計劃，月費$298起。計劃更包含高達20GB 大灣區（中國內地及澳門）漫遊數據及高達500分鐘大灣區通話分鐘，更可於中國內地、香港、澳門免費任聽來電。如果啱啱換咗5G手機兼想升級5G月費計劃的用家就啱晒啦！

登記指定全速服務計劃或1000MB光纖寬頻 享$111月費回贈

搶唔到$11月費優惠都唔使失望，因為於活動期間申請指定服務計劃都有回贈，當中包括5G本地、4.5G全速本地、大灣區服務計劃以及飛常全球通系列，只需輸入優惠碼「1111」，即可於成功啟用服務兩個月後獲HK$111月費回贈。而家經CMHK網店上台，仲有3賞優惠 - 獲贈20,000 MyLink積分(可免繳$200月費)、免$18行政費及免運費，而登記5G服務計劃更可額外享24個月myTV SUPER App基本版，多重優惠，多重驚喜！

家居寬頻都唔可以數漏，活動期間申請1000M光纖入屋家居寬頻，輸入優惠碼「1111」，同樣可獲$111回贈，立即登記！

精選智能家居產品 買一送一

除了月費回贈外，CMHK e-Shop亦有推出其他精彩優惠，例如Myvideopass月費由原價$28減至$11(需簽約12個月)，每月享20GB指定視頻數據及500MB本地數據，可以盡情於YouTube、愛奇藝、優酷等熱門視頻App觀賞影片。此外，儲值卡產品亦有優惠，4G/3G本地數據儲值卡只需 $49 (原價$98)及4G/3G大灣區365日數據卡只需$111 (原價 $288)，抵玩指數勁高。

想體驗智能家居? 唔一定要大費周章嘅﹗想轉玩智能家居既朋友就要留意CMHK e-Shop，一系列One Home產品買一送一，包括LED智能燈泡、Wi-Fi智能拖板、智能喚醒燈、智能香薰機及智能雲台攝影機等，全部每日限量發售，必搶！

*優惠受條款及細則約束