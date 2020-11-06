本日日本：角落生物原宿主題Cafe登場

風靡日本國內外的治愈系卡通角色角落生物即將登陸原宿，開設期間限定Cafe，在日本的角落迷要把握機會朝聖了！Cafe將於原宿的HARAJUKU BOX cafe&space開業，由即日起至明年1月17日，為期兩個月。以角落人物到鼴鼠之家遊玩為概念設計，除了Cafe內到處都有可愛主角的蹤影，更可以品嘗到外形趣致的角落生物造型菜式。由主菜至飲品都有，白熊、企鵝、貓咪、炸豬排、蜥蜴等角色化身為不同食品，打卡程度滿分，點捨得放入口？例如白熊咖喱飯及小貓輕盈套餐，以米飯製成的白熊和小貓，被食物包圍的樣子超治愈！此外亦設有甜品連杯子的套餐供應，杯子共有5款，讓大家品嘗美食後可以把可愛的杯子帶回家。另外主角還會化身雪糕球，當然要選5球，五大角色齊晒，夠壯觀！飲品方面，由珍珠奶茶至特飲都可以找到角落生物們，將平平無奇的飲品變得「ig-able」。還有不少限量產品發售，角落迷要預備足夠彈藥了！

角落生物 鼴鼠之家Cafe

日期：即日至2021年1月17日

地址：東京都涉谷區神宮前 4-28-28 ルチェッシモビル 2F

費用：預約金 650日圓（約HK$48）