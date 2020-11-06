﻿【美女饕廚】米芝蓮一星中菜

今次介紹一家位於尖沙咀的中菜餐廳，主打廣東粵菜，坐擁無敵維港兩岸景色，並擁有米芝蓮一星殊榮。很久沒來光顧了，轉眼便一年多。其中一款菜式最叫我念念不忘，就是需要提早預訂的糯米釀脆皮乳豬，也是我今天最期待的菜式。

老實說，糯米釀脆皮乳豬並不是甚麼特別菜式，但這裏能品嘗得到超凡水準，餐廳做的這道菜是我吃過做得最好吃的。乳豬燒得剛剛好，色澤均勻紅潤，把乳豬皮片至非常薄片，沒有一點肥膏，極度鬆化脆口，完全沒有豬臊味，配合煙煙韌韌又熱辣辣的糯米飯，帶黏性的糯米飯保持整體的濕潤度，裏面夾着蝦米、臘腸、臘肉粒，軟糯中引出甘香甜美，愈咬愈香，滋味無窮，而且油分控制得宜，沒有多餘的油膩感，每樣食材角色都配合得天衣無縫，口感非常豐富並豬香四溢，太完美無瑕了，是一道非常費時費心的手工心機菜。

另一道也是必吃菜式，脆米海鮮湯浸東星斑，用新鮮海東星斑去骨切成厚片，用海鮮濃湯煮熟後放在白蘿蔔片上，碟中央放入金黃香脆的炸脆米，當熱騰騰的海鮮湯撞入脆米時，會交織出「咯吱咯吱」的聲音，除了色香味，更多了一份聲俱全，我和朋友都急不及待放進口裏大啖吃，海鮮湯汁十分鮮濃甘甜，白蘿蔔吸滿湯汁，而魚肉質感非常鮮嫩可口，再加上脆卜卜的米粒，極富層次，各種鮮香味不斷湧出，無比滿足！

饕廚貼士：自家製黃金脆米

最好用長粒米，例如泰國香米，口感較硬身，先蒸好米飯，準備熱油達攝氏90度時放入米飯粒，炸至變成金黃色盛出，再下鍋炸多一次，炸米需要炸兩次，才能做到口感更脆更乾身的黃金脆米

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）