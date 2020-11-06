睇埋霆鋒教學片都唔掂　張敬軒工人姐姐又有新傑作

歌手張敬軒早前因聘請了新的工人姐姐，但因她廚藝「有待改進」令他連日來冇啖好食。佢更不時網晒「驚喜」早餐，引起熱議。連同門師兄謝霆鋒都睇唔過眼早餐質素要出手打救，送上臘腸作早餐新選擇，並拍片示範教「姐姐」點煮。可惜，「驚喜」早餐持續送上，張敬軒上載腸仔早餐相片，表示：「尋晚返到屋企12點幾1點，家政高人問我朝早想食咩早餐。我答食腸喇。我男神送嗰啲。我仲唔該吖高人睇吓男神（謝霆鋒）條片。」

可惜效果持續強差人意，工人姐姐話已跟足男神做法，但覺得條腸仲係「好硬」所以煮多陣，跟住再煎返香，張敬軒笑言：「佢堅係驚我冇牙，望住呢碟作品我覺得自己見暈，瘀黑系早餐，爆皮洋腸煎粒粒臘腸伴番茄仔刺身配反地心吸力茄汁。」佢仲話：「如果依家有部心電圖機，我諗條線會係直。」嚟表達當刻無奈心情。

結果事件再引起謝霆鋒注意，今次他再上載烹調短片，仲細心到找人配上姐姐的母語做旁白教學，方便姐姐聽得懂，霆鋒話：「開大你個喇叭先！嗱…即係咁…不如咁…為咗你條腸…同你可以健健康康，我叫咗屋企偉大嘅波波、成日煮我飯嗰個，處男發聲，你畀姐姐參透吓，母語教整腸，盡人事。得就得，我諗姐姐唔使學閂微波爐。」難怪張敬軒都話：「好癲吖呢單嘢。」