小巨蛋發生意外　楊丞琳從2樓高舞台跌下傷手腳

台灣天后楊丞琳晚上在台北小巨蛋舉行一連三日的《LIKE A STAR》世界巡迴演唱會，她以《BAD LADY》揭開序幕後，先為因防疫檢查延遲約20分鐘開場向歌迷致歉，隨後開場接唱第二首歌時發生意外，從約2層樓高的舞台上跌下來。

她說：「剛剛發生我人生第一次從高台跌下來！」她再三感謝工作人員及時抱住，才幸好只有手、腳受傷：「非常突然，最擔心的應該就是楊媽媽了，真的是不故意的，但是真的踩空了，剛真的很刺激，我一直以為踩空這件事不會發生在我身上。」雖然手腳受傷，但楊丞琳仍然可以繼續演出，並向觀眾展示受傷位置，和得到歌迷熱烈掌聲作鼓勵。

李榮浩又擔心又嬲

楊丞琳為演唱會搞到周身傷，身為老公嘅李榮浩又擔心又嬲：「為了這次的演唱會有幾度我覺得她已經瘋了，說了她幾次練舞練到手臂、關節、腰關節發炎，不吃藥手抬不起來（今早的事）剛一直和現場連線着得知她摔下台，除了擔心之外，還有一些生氣，不過大家不用擔心。幸虧有人接住她，只是皮外傷，但剛在網上看到這段視頻看着跳舞的她，我意識到她早已經忘了自己內外都受傷的事情了。那些生理上的疼痛，根本不會影響到她，大半年的練習都要完美的表演出來了。我替她覺得開心，此時此刻她還在舞台上表演着，我無法坐在台下，有朋友一直在拍視頻給我，但我想對她說，你的演唱會真的很厲害。」

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