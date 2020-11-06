PS5試玩5天報告　「介面、讀Game都是新體驗！」

UX更簡潔，遊戲資料一版睇晒！

全新使用者介面（UX)沿用PS4的排列概念，最大唔同係把內容分為「遊戲」與「媒體」兩大類，並將遊戲捷徑、PS Plus、媒體庫等Icon全部提高至畫面左上角，騰出更多空間來顯示資訊，例如遊戲進度、成就等。玩家也可透過「查看商品」鍵，找到開發商、遊戲容量及是否支援震動/扳機效果等資料，整個操作比舊版更直覺快捷。

控制中心，一鍵重打關卡！

DualSense手掣上的PS按鍵有好多玩法，除咗用嚟開機，係任何時候輕按一下仲可打開控制中心（Control Center），藉此回到主頁、開啟通知、查看派對名單、檢查周邊配件、重開或進入待命模式等。這裏又會找到全新的「行動分頁卡」，玩家可以睇番每一關進度、關卡目標、預計通關時間，揀啱撳X掣就能重玩，並提供畫中畫功能，可以一邊打機一邊睇官方攻略片，超級方便！只不過始終是新功能，小記初初用就感到有點手忙腳亂，要時間適應呢！

全新Cap圖掣，支援YouTube直播！

PS5的DualSense手掣用「CREATE」取代 PS4 的「SHARE」掣，單按一次開啟功能選單，長按不放擷取屏幕截圖，連開兩次保存最近的影像片段。截圖解像度是4K，可選以JPG或PNG檔案儲存，影片則有WebM或MP4兩個格式，並可選擇收音與否，以及15秒至1小時的錄影時間。針對直播主，播送已預設了Twitch及YouTube捷徑，並提供唔同解像度，直播時可評估網速再選擇。

改用SSD，極速開Game！

PS5內置SSD硬碟，理論上所有動作都快到尾燈都見唔到，實際又點呢？為免連接PSN網絡的延遲影響，小記特別以離線狀態進行測試，PS5開機只需23秒，比PS4 Pro快了13秒。再以遊戲《生化危機2 重製版》做遊戲載入測試，PS5載入用了24秒，任務載入13秒，分別比PS4 Pro時快了20秒及10秒之多，可見速度增長相當明顯！特別一提，PS5遊戲如《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》更是3秒入任務，快到黐線，打機唔會再等到變化石！

兼容舊作，手機耳機用得番！

SIEH指在4,000多款PS4遊戲中，PS5可以玩到絕大部分作品。小記無咁多Game試，但實測無論數碼版《對馬戰鬼》或光碟版《Battlefield 4》，PS5都能順利玩到，雲端上的舊Save也全部攞得番，兼容度相當高。另外，雖然PS5相容舊手掣DualShock 4，但只限於玩PS4遊戲，玩《ASTRO's Playroom》等PS5專用遊戲會認唔到，呢點要留意番！另外，PS5有全新PULSE 3D耳機賣，但測試發覺原來上代相當好用的CUHYA-0080耳機依然兼容，毋須立刻花錢買新耳機。

散熱優良，讀碟幾近無聲！

試埋玩家關心之一的熱量及噪音問題。PS5使用液態金屬散熱膏來為CPU冷卻，試玩1小時，機面只有29℃左右，完全不燙手，只有機背散熱孔有44℃，但依然只屬微溫，散熱能力叫人滿意。入光碟打機聲浪又點呢？以分貝App量度只有55dB，以往嘈炒的讀碟聲及風扇聲幾乎完全消失，夜晚打機唔怕嘈親屋企人。手掣電量方面，官方數字1,560mAh，比DualShock 4只有1,000mAh多逾50%，測試後發現大約可用多3至4小時，更加襟玩！

新作試玩，HDR功能必開！

說了這麼多介面及硬件情報，實際玩落又如何？小記率先取得《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》的PS5版本，雖然玩落其震感不及預載遊戲《ASTRO's Playroom》多元化，但用來試畫質就一流！開盡4K、HDR試玩第1版，蜘蛛俠在城市中飛天遁地完全沒有掉幀問題，HDR也能供非常上佳的顏色漸層，光暗對比極強，小記同時留意到遊戲裏每一扇窗戶背後都有室內陳列，相當細心！只可惜遊戲未能用盡主機的120fps優勢，版圖亦跟上集相若，期待再玩下去會發掘更多新元素。