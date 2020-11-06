痛足3日3夜！周子馨去疣條頸紅色一撻撻

有份參演《家有囍事2020》的藝人周子馨，近期完成手上的拍攝工作，難得清閒，走咗去診所去疣，點知打到條頸滿布紅色一撻撻，佢將相片放喺社交網上，睇落都真係幾恐佈，佢仲問大家有冇打疣經驗，因為除咗條頸恐佈到嚇親自己外，佢仲又痕又痛，佢留言：「我已經痛咗3日3夜，係咪得我一個咁恐怖。一打完出嚟係咁樣，痛到癡線，醫生話機來自德國，係打深層，所以範圍會大啲，但係復發機會係好輕微，好彩我仲未打塊面。」

唔少朋友及網民留言問佢意見，子馨都有解答，仲解釋點解要打疣，佢留言：「疣係一種過濾性病毒，自己傳染自己，如果唔處理，身體上面其他地方都會有。」佢又表示依家出邊普遍用嘅機器都係打淺層啲嘅，出嚟效果會細粒啲，好似雀斑咁嘅樣。之後佢仲呼籲大家發現有疣要盡快打，如果唔係自己傳染自己愈嚟愈多，打嘅時候就更加痛苦。

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