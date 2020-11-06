難忍男友禁足培「欲」　陳婉衡師生戀半年玩完

36E無綫「籮神」陳婉衡（Alycia），考取教練牌後，其「蜜桃臀」迷倒不少跟隨做運動的男學員，不過，半年前一名從事金融業的爆肌男學生，成功將她私有化，二人有共同喜好，本應成為拍拖的情趣，可惜這位大隻仔卻小心眼，個人極之低調不予Alycia將他的模樣曝光，加上佔有欲太強，不許女友有自己朋友社交圈，日日要陪在家煮飯，又不准女友衣着性感，令到Alycia多次因意見分歧而鬧交，一對戀人未能在社交取態上取得平衡，而女方亦忍不住日日有異性冇人性的生活，只好分手了結，這段「師生戀」半年貨仔，最後「見光死」，不少Alycia的朋友都為之高興，甚至恭喜她重獲自由！

回復單身的Alycia，受情傷只好寄情工作，連日來見她有返電視城為她有份主持的《無綫娛樂新聞》開工外，便自個兒到餐廳醫肚，狀甚孤單。不過，女生要衝破這個情傷關口，通常都是化悲憤為食量，日前見Alycia在尖沙咀一間日式甜品店食Pancake，期間不停打電話，相信是跟久未聯絡的好朋友傾約會，Alycia被男友「困」了半年，如今重獲自由，便要急急冧番身邊一班好朋友「補鑊」，及後見她再到超巿買嘢食，重過單身生活，揀嘢食都變得少量，得一個人食就簡單得多。

事後記者就分手一事聯絡Alycia，她承認剛分手一星期，情緒不太好要沉殿，不欲多談，她說：「初以為大家好夾，但相處落覺得佢大男人，佢連我一啲好Close嘅女性朋友約會都唔鍾意，我覺得唔可以有異性冇人性嘛，就算拍拖都應該有大家嘅社交圈子，但呢個問題似乎唔太解決到，大家成日鬧交，我覺得好攰呀，拍拖應該開心，所以最後都係Break啦！（搵朋友療傷？）佢哋聽到仲恭喜我添！話終於可以見番我喎！」

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